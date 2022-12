Achtste finale met Argentinië tegen Australië 1000e (!) duel op hoogste niveau Nieuwe mijlpaal Messi: achtste finale met Argentinië 1000e (!) duel op hoogste niveau

Lionel Messi. Ⓒ AFP

Alle ogen zijn vandaag natuurlijk gericht op Nederland dat al om 16 uur begint aan de achtste finale tegen de Verenigde Staten, maar vergeet Argentinië niet dat later op de avond (20.00 uur) tegen Australië speelt. Het wordt in ieder geval een historische wedstrijd voor Lionel Messi. De Argentijnse wereldvoetballer speelt zijn 1000e wedstrijd op het hoogste niveau. Een nieuwe mijlpaal in zijn fenomenale carrière.