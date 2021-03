Ajax mist Blind tegen FC Groningen

Daley Blind ontbreekt zondag bij Ajax tegen FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Ajax moet het in het thuisduel met FC Groningen deze zondagmiddag (12.15 uur) zonder Daley Blind stellen. De routinier ondervindt nog te veel last van de (lichte) blessure die hij in het bekerduel met SC Heerenveen opliep. Ook Devyne Rensch ontbreekt in de basis van de Amsterdammers.