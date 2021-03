Live Eredivisie: Ajax verdubbelt voorsprong tegen FC Groningen

Omdat ook Noussair Mazraoui (problemen met het gezichtsvermogen) nog niet fit is, neemt Jurriën Timber de rechtsbackplek in. Het centrum van de verdediging wordt gevormd door Edson Alvarez en Lisandro Martinez. Nicolas Tagliafico keert terug als linksback.

Daley Blind ontbreekt zondag bij Ajax tegen FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

Op het middenveld ruimt Erik ten Hag een plaats in voor Mohammed Kudus, die op 10 staat en Davy Klaassen en Ryan Gravenberch achter zich heeft. David Neres krijgt – met het oog op het Europa League-duel van donderdag met Young Boys – de voorkeur boven Antony. Naast Blind ontbreekt ook de niet fitte Brian Brobbey in de wedstrijdselectie.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; J. Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.

FC Groningen moet het doen zonder twee van zijn sterkhouders. Zowel linksback Gabriel Gudmundsson als spits Jørgen Strand Larsen zijn deze zondagmiddag niet beschikbaar voor trainer Danny Buijs.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; D. van Kaam, Suslov, Lundqvist; El Hankouri, Da Cruz, Abraham.

Bekijk hier de opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en diepgaande statistieken.

Later op de zondag komen ook de achtervolgers van Ajax nog in actie. PSV gaat vanaf 14.30 uur op bezoek in Sittard bij Fortuna, terwijl AZ om 16.45 uur in Arnhem aftrapt tegen Vitesse. Net als Fortuna Sittard-PSV begint ook Heracles Almelo-PEC Zwolle om 14.30 uur.

Bij PSV ontbreken Pablo Rosario en Ryan Thomas in Limburg. Ibrahim Sangaré staat weer in de basis na zijn schorsing, hij flankeert Olivier Boscagli in het verdedigende hart van het middenveld. Mo Ihattaren zit weer op de bank bij PSV, waar Yorbe Vertessen een basisplaats heeft. Ook Noni Madueke is na lange afwezigheid weer terug in de wedstrijdselectie.

Programma Eredivisie speelronde 25

Vrijdag

FC Emmen - Sparta Rotterdam 1-1

Zaterdag

Feyenoord - VVV-Venlo 6-0

FC Twente - Willem II 1-1

SC Heerenveen - ADO Den Haag 3-0

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-2

Zondag