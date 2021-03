Live Eredivisie: Feyenoord neemt snel afstand van VVV

Feyenoorder Lutsharel Geertruida speelt hoog spel tegen Torino Hunte van VVV. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De 25e speelronde in de Eredivisie gaat zaterdagmiddag verder met Feyenoord tegen VVV-Venlo. In de Rotterdamse Kuip is om 16.30 uur afgetrapt.