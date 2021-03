Live Eredivisie: Fortuna brengt de spanning terug tegen PSV, Heracles en PEC in balans

Bekijk hier de opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en diepgaande statistieken.

Bij PSV ontbreken Pablo Rosario en Ryan Thomas. Ibrahim Sangaré staat weer in de basis na zijn schorsing, hij flankeert Olivier Boscagli in het verdedigende hart van het middenveld. Mo Ihattaren zit weer op de bank bij PSV, waar Yorbe Vertessen een basisplaats heeft. Ook Noni Madueke is na lange afwezigheid weer terug in de wedstrijdselectie.

Ook vanaf 14.30 uur te volgen: het debuut van Bert Konterman als hoofdtrainer bij PEC Zwolle. De oud-international gaat met zijn ploeg op bezoek bij Heracles Almelo. Om 16.45 uur sluiten Vitesse en AZ het Eredivisie-weekeinde af.

Programma Eredivisie speelronde 25

Vrijdag

FC Emmen - Sparta Rotterdam 1-1

Zaterdag

Feyenoord - VVV-Venlo 6-0

FC Twente - Willem II 1-1

SC Heerenveen - ADO Den Haag 3-0

RKC Waalwijk - FC Utrecht 1-2

Zondag