Programma Eredivisie: VVV mogelijk zonder Giakoumakis tegen Feyenoord

Bekijk hier de opstellingen, tussenstanden, doelpuntenmakers en diepgaande statistieken.

Via een schot van Laros Duarte, waarop Emmen-doelman Michael Verrips blunderde, kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong. Diep in blessuretijd maakte Michael de Leeuw vanaf de strafschopstip gelijk, nadat een handsbal van Adil Auassar werd bestraft met een penalty.

Glenn Bijl speelt in namens FC Emmen, Spartaan Mario Engels is te laat. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord

Feyenoord is een van de ploegen die zaterdag in actie komt. De ploeg van Dick Advocaat treft VVV-Venlo. De Rotterdammers wonnen eerder dit seizoen, in december, met 0-3 in De Koel. Jens Toornstra (twee) en Steven Berghuis waren trefzeker.

Het is onduidelijk of topscorer Giorgos Giakoumakis, die dit seizoen tot dusver 23 goals maakte in de Eredivisie, mee kan doen bij VVV. De Griek is niet helemaal fit.

Ajax

Koploper Ajax ontvangt zondag FC Groningen. PSV gaat op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl AZ de speelronde afsluit met een duel bij Vitesse.

Programma Eredivisie speelronde 25

Vrijdag

FC Emmen - Sparta Rotterdam 1-1

Zaterdag

16.30 uur: Feyenoord - VVV-Venlo

Feyenoord - VVV-Venlo 18.45 uur: FC Twente - Willem II

FC Twente - Willem II 20.00 uur: SC Heerenveen - ADO Den Haag

SC Heerenveen - ADO Den Haag 21.00 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht

Zondag