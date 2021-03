Statistieken: Emmen en Sparta schieten niet veel op

Voetbal

Penalty in blessuretijd helpt Emmen aan punt tegen Sparta

Door een penalty diep in blessuretijd heeft FC Emmen nog een punt overgehouden aan het bezoek van Sparta Rotterdam. Na hands van Adil Auassar ging de bal in de 95e minuut nog op de stip en kon topscorer Michael de Leeuw de 1-1 binnenschieten. Daarmee is FC Emmen nu drie duels op rij ongeslagen geble...