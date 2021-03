Statistieken Eredivisie: Vitesse geeft AZ klop, zeges voor Ajax en PSV

Louis Openda zorgt voor de 1-0 Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - In de strijd strijd om de derde plaats heeft AZ een tik gekregen van Vitesse. De Arnhemmers wonnen met 2-1 en komen op een punt van de ploeg van Pascal Jansen. Dat deed Vitesse zonder Riechedly Bazoer die disciplinair geschorst was door trainer Thomas Letsch. Diens vervanger Enzo Cornelisse kreeg in de slotfase nog wel rood.