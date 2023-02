Premium Het beste van De Telegraaf

Wat gebeurt er met FC Utrecht-spits Douvikas als Dost weer fit is? Opvallende topscorer in Eredivisie met 10 basisplaatsen en 11 goals: ’Het was zwaar’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Anastasios Douvikas is de grote man bij FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De Eredivisie kent in Tasos Douvikas een opvallende topscorer. De Griek heeft er elf in liggen, maar begon dit seizoen slechts bij de helft van de wedstrijden van FC Utrecht in de basis. De spits, die vorige week met een hattrick een groot aandeel had in de spectaculaire 5-5 tegen AZ, zit in een sterke fase. Douvikas was tegen SC Heerenveen weer matchwinnaar. Bij de vorige thuiswedstrijd tegen Excelsior had hij die rol ook al vervuld. ,,Ik ben heel trots en blij dat ik heb kunnen scoren en dat we daardoor de drie punten hebben gepakt.”