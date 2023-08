Vitesse-trainer Phillip Cocu om tafel met Marco van Ginkel over kunstgras

„We gaan nog even samen zitten. Hij is goed fit, hij heeft in de voorbereiding alles getraind en alles gespeeld”, aldus Cocu, die er begrip voor zou hebben als Van Ginkel desondanks besluit om niet te spelen gezien zijn slechte ervaringen met kunstgras in het verleden. Een huiverigheid die er niet minder op geworden zal zijn, nadat ploeggenoot en goede vriend Davy Pröpper vorig seizoen op het kunstgras van FC Emmen zijn kruisband scheurde.

Cocu kan zich voorstellen, dat Van Ginkel besluit om niet in actie te komen op het kunstgras van FC Volendam. „Daar zou ik zeker begrip voor hebben. Het gevoel van een speler is belangrijk om uiteindelijk een beslissing te nemen. Ik zal een speler er nooit op aan kijken, als hij zegt ’het voelt niet goed genoeg’. Ik ben zelf ook geen voorstander van de ondergrond en ik ben ervan overtuigd, dat het tot meer blessureleed leidt. Het wordt er ook een ander spelletje door. De ploeg die er elke dag op traint is daardoor in het voordeel.”

De Vitesse-trainer heeft besloten deze week geen trainingen op kunstgras in te plannen om zijn ploeg op de uitbeurt tegen FC Volendam voor te bereiden. „Er zijn te veel spelers die zeggen: ’Ik speel er liever op, waarna ik twee, drie dagen wat klachtjes heb dan dat ik erop train en ook nog een wedstrijd erop moet spelen.’ We spelen nu op vrijdag en hebben zaterdag en zondag om ervan te herstellen, de een krijgt wat last van zijn knie, de ander van zijn rug. Niet op het moment zelf, maar wel erna.”