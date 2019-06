Droomtransfer van NAC Breda naar Barça B

Na Frenkie de Jong (Ajax) en FC Groningen-speler Ludovits Reis is Van Beijnen de derde speler die de komende weken vanuit Nederland naar FC Barcelona vertrekt. Net als Reis is het voormalige talent van PSV aanvankelijk aangetrokken voor Barça B. Via het tweede elftal van de Catalaanse grootmacht hoopt Van Beijnen op termijn de stap naar het vlaggenschip van FC Barcelona te maken.

De inwoner van Breda kwam volgens Spaanse media in beeld bij FC Barcelona B vanwege zijn veelzijdigheid. Van Beijnen, die bij NAC een aflopend contract had en zodoende transfervrij overstapt, kan op alle posities aan de rechterkant uit de voeten.