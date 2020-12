Trainer Sjors Ultee door bij Fortuna Sittard

De Limburgse club nam drie weken geleden afscheid van trainer Kevin Hofland en oriënteerde zich op de trainersmarkt, maar enkele interessante kandidaten voor de opvolging bleken niet beschikbaar. Fortuna polste onder anderen de Duitser Alexander Zorniger, die afgelopen zomer dicht bij een dienstverband bij FC Twente was.

In de tussentijd sprak de spelersgroep de wens uit voor langere tijd door te gaan met interim-trainer Ultee, die vorig jaar al hoofdtrainer was, toen in een combinatie met de nog ongediplomeerde Hofland. Hoewel Ultee als interim-trainer nog niet heeft gewonnen (nederlagen tegen Feyenoord en Vitesse) ziet de clubleiding een positieve ontwikkeling en is besloten het vertrouwen te geven aan Ultee.

Rob Alflen, oud-speler van FC Utrecht, Ajax, Vitesse, Sparta, Heracles en Cambuur en oud-trainer van FC Utrecht en Helmond Sport, gaat Ultee assisteren. Gesprekken daarover bevinden zich in afrondende fase.

Fortuna Sittard krijgt dus een Utrechts trainersduo met Ultee en Alflen. Alflen en Ultee werkten eerder al samen bij Helmond Sport waar Alflen de hoofdtrainer was en Ultee zijn assistent.