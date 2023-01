Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Doorgaan wedstrijd RKC - Go Ahead Eagles onzeker vanwege sneeuw

10.52 uur: De wedstrijd in de Eredivisie tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles gaat zaterdagavond mogelijk niet door. Het veld in het Mandemakers-stadion ligt bedekt onder een laag sneeuw en wordt rond 11.30 uur gekeurd, aldus RKC.

„Op basis van deze keuring wordt bepaald of vanavond om 21.00 uur afgetrapt kan worden”, meldt de Waalwijkse club. „Naast de keuring van het veld wordt ook gekeken naar de veiligheid rondom het stadion. De sneeuw en ijzel in combinatie met de strenge vorst van vannacht kunnen voor onveilige situaties zorgen voor onze supporters.”

Vrijdag werden in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijden Willem II - FC Eindhoven en MVV - Heracles Almelo afgelast. De velden in Tilburg en Maastricht waren vanwege de zware sneeuwval onbespeelbaar. In de Vrouwen Eredivisie werden drie duels afgelast, waaronder PSV - FC Twente. Die wedstrijd stond voor zondag in Eindhoven op het programma.

In het amateurvoetbal zag de KNVB geen aanleiding om tot een algehele afgelasting over te gaan in bepaalde regio’s.

LA Lakers beëindigt zegereeks Grizzlies in NBA

08.40 uur: De Los Angeles Lakers hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Memphis Grizzlies. Na elf overwinningen op rij gingen de Grizzlies in LA met 122-121 onderuit. De Duitser Dennis Schröder speelde de hoofdrol in de laatste 13 seconden van de wedstrijd.

De 29-jarige Schröder gooide drie vrije worpen raak en hij scoorde in de tussentijd ook nog met een lay-up, nadat hij de bal had afgepakt van een speler van de Grizzlies. Schröder bezorgde de Lakers daarmee de winst. Russell Westbrook was de topscorer bij de thuisclub met 29 punten, superster LeBron James gooide 23 punten bij elkaar.

De zeventienvoudig kampioen van de NBA is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat in het westen in de onderste regionen met 21 overwinningen tegenover 25 nederlagen. De Grizzlies nemen met 31-14 de tweede plaats in achter Denver Nuggets (33-13).

Kyrie Irving bezorgde Brooklyn Nets met maar liefst 48 punten een overwinning op Utah Jazz: 117-106. Na vier nederlagen op rij hadden de Nets daardoor weer wat te vieren.

Franse sprinter Coquard boekt ’Down Under’ eerste zege WorldTour

08.25 uur: De Fransman Bryan Coquard heeft in zijn elfde seizoen als prof dan eindelijk zijn eerste overwinning in de WorldTour geboekt. De 30-jarige sprinter van Cofidis won de vierde etappe in de Tour Down Under. Het betekende voor Coquard zijn 49e overwinning, maar pas zijn eerste in de hoogste klasse van het wielrennen.

„Ik heb hier tien jaar op moeten wachten”, zei de Fransman, die de afgelopen jaren met name voor procontinentale ploegen reed. „Ik heb veel koersen gewonnen, maar nog nooit eentje in de WorldTour. Het was mijn doel voor 2023 om dat te bereiken. Om dat dan al in januari te doen, is heel fijn. Ik ben heel trots en heel blij.”

De Australiër Jay Vine (UAE Team Emirates) behield de leiding in het algemeen klassement. Vine begint zondag met 15 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en de Spanjaard Pello Bilbao aan de slotetappe, waarin de renners onder meer vijf keer Mount Lofty moeten beklimmen. Op die ruim 700 meter hoge berg ligt na 112,5 kilometer ook de finishstreep.