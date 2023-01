Veldrijder Merlier profiteert van afwezigheid toppers en wint in Zonnebeke

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Snowboardster Dekker zesde op parallelslalom in Bansko

17.14 uur: Snowboardster Michelle Dekker is bij wereldbekerwedstrijden op de parallelslalom in het Bulgaarse Bansko op de zesde plaats geëindigd. Het goud ging naar de Zwitserse Julie Zogg, voor de Oostenrijkse Sabine Schöffmann en Jessica Keiser, ook uit Zwitserland.

Dekker, die vorig jaar bij de Olympische Spelen in Beijing vierde werd op de parallelreuzenslalom, behaalde een maand geleden in Italië haar eerste wereldbekeroverwinning.

Wegkampioen Merlier houdt Nederlandse veldrijders achter zich

16.24 uur: De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de veldrit van Zonnebeke gewonnen. De wegkampioen van zijn land maakte in de Kasteelcross dankbaar gebruik van het ontbreken van de meeste toppers, die zondag actief zijn in de wereldbekercross van Benidorm. Merlier hield de Nederlanders Ryan Kamp en David van der Poel achter zich.

Kamp, die uitkomt voor Pauwels Sauzen - Bingoal, plaatste bij het ingaan van de voorlaatste ronde een aanval die hem even alleen voorop bracht. Merlier passeerde nog in dezelfde ronde en breidde zijn voorsprong snel uit. Van het groepje dat achter hem reed was de 22-jarige Kamp uit Raamsdonksveer de snelste. Merlier heeft een verleden als veldrijder, maar won nooit eerder een cross in zijn vaderland.

Tennisser Cilic na operatie voorlopig niet in actie

16.20 uur: De Kroatische tennisser Marin Cilic is geopereerd aan zijn rechterknie. De nummer 18 van de wereldranglijst meldde op sociale media dat hij daardoor voorlopig niet in actie komt.

Cilic (34) liet eerder weten dat hij niet mee zou doen aan de Australian Open, het inmiddels begonnen eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij verloor daar in 2018 nog de finale van de Zwitser Roger Federer. Cilic had zich begin deze maand ook al teruggetrokken van het toernooi in het Indiase Pune.

„Ik sta voor enkele uitdagende weken. De bedoeling is uiteraard zo snel mogelijk weer op de baan te staan”, aldus Cilic, die in 2014 de US Open won. „Na overleg met meerdere specialisten heb ik de zware beslissing genomen mij te laten opereren. Dat leek op de lange termijn de beste oplossing. De ingreep is goed gegaan. Ik zal nu een poosje afwezig zijn.”

Sociedad mag dromen van Champions League na vijfde zege op rij

16.07 uur: Real Sociedad heeft in de Spaanse voetbalcompetitie de vijfde zege op rij geboekt. De ploeg uit San Sebastian was in Madrid te sterk voor Rayo Vallecano: 0-2. Sociedad staat voorlopig gelijk met Real Madrid, dat 3 punten minder heeft dan koploper FC Barcelona. De twee traditionele topclubs hebben wel twee duels tegoed.

De Noorse aanvaller Alexander Sørloth, met een verleden bij FC Groningen, zette Sociedad al na een kwartier op voorsprong. Hij was vrij voor het doel van de thuisclub gezet door routinier David Silva. Na ruim een half uur verdubbelde Ander Barrenetxea de voorsprong. Hij tikte raak uit een door Aritz Elustondo verlengde hoekschop.

Real Sociedad heet 38 punten. Dat zijn er 10 meer dan Atlético Madrid en Villarreal, die nog in actie komen dit weekeinde. Ook Real Betis heeft 28 punten, maar nog twee duels tegoed. De eerste vier ploegen in La Liga plaatsen zich voor de Champions League.

Noorse skiër Kilde wint afdaling op beruchte Streif opnieuw

14.55 uur: De Noorse alpineskiër Aleksander Aamodt Kilde heeft voor het tweede jaar op rij een afdaling voor de wereldbeker op de beruchte Streif in Kitzbühel gewonnen. Kilde (30) zegevierde bij de Hahnenkammrennen in het Oostenrijkse skioord in 1.56,90. Het leverde hem een cheque van 100.000 euro op.

„Dit is een van mijn grootste overwinningen, zo niet de grootste”, zei Kilde, die op de Olympische Spelen van vorig jaar in China zilver en brons pakte. De 42-jarige Fransman Johan Clarey eindigde als tweede op de 3,3 kilometer lange en steile Streif, waarop de skiërs snelheden van zo’n 140 kilometer per uur halen. De nummer 2 van de olympische afdaling gaf 0,67 seconde toe op Kilde. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr, een dag eerder winnaar van de eerste afdaling in Kitzbühel, moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

De vrouwen werkten een afdaling af in Cortina d’Ampezzo, met Ilka Stuhec uit Slovenië als winnares. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin kwam op de Italiaanse piste niet verder dan de zevende plaats. Shiffrin moet nog even wachten op haar 83e wereldbekerzege, waarmee ze dan in haar eentje de recordhoudster bij de vrouwen wordt. De Amerikaanse deelt sinds begin deze maand het record met haar landgenote Lindsey Vonn.

Veldrijdster Betsema zonder concurrentie naar zege in Zonnebeke

14.54 uur: Veldrijdster Denise Betsema heeft de Exact Cross van Zonnebeke gewonnen. Het was haar tweede overwinning van het seizoen. De meeste toppers lieten de wedstrijd, die ook bekend staat als de Kasteelcross, schieten. Zondag is in het Spaanse Benidorm een veldrit om de wereldbeker.

Betsema, die eerder deze maand een wereldbekerwedstrijd oversloeg wegens vermoeidheid, kreeg zo de kans aan het zelfvertrouwen te werken. De Texelse had in de eerste ronde de Belgische Marion Norbert-Riberolle nog in haar spoor, maar nog voor het ingaan van de tweede ronde op het modderige parcours in Zonnebeke was ze er alleen vandoor. Norbert-Riberolle finishte op ruim 1 minuut als tweede. Op ruime afstand volgde de Amerikaanse Austin Killips als derde.

Betsema was verheugd over haar optreden. „Het is fijn om weer eens te winnen. Het was wel even duwen in die modder steeds, maar als je voorop rijdt, krijg je vleugels”, vertelde de veldrijdster van Pauwels Sauzen - Bingoal bij Eurosport.

RKC - Go Ahead Eagles in Eredivisie afgelast vanwege winterweer

12.16 uur: De wedstrijd in de Eredivisie tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles gaat zaterdagavond niet door als gevolg van het winterweer. Het veld in het Mandemakers-stadion in Waalwijk is afgekeurd. De KNVB laat weten „op korte termijn” een nieuwe speeldatum bekend te maken.

Het veld van RKC werd vrijdag bedekt onder een laag sneeuw. De Brabantse club liet zaterdagochtend al weten dat het daardoor onzeker was of de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles kon doorgaan. Bij de veldkeuring die rond 11.30 uur werd uitgevoerd, bleek dat voetballen op het veld niet mogelijk is.

Go Ahead Eagles staat in de Eredivisie op de tiende plaats en heeft 1 punt meer dan RKC, dat de twaalfde positie inneemt. Komende week staat een midweekse speelronde in de Eredivisie op het programma, waardoor het sowieso niet mogelijk is om de wedstrijd dan in te halen.

Vrijdag werden in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijden Willem II - FC Eindhoven en MVV - Heracles Almelo afgelast. De velden in Tilburg en Maastricht waren vanwege de zware sneeuwval onbespeelbaar. In de Vrouwen Eredivisie werden drie duels afgelast, waaronder PSV - FC Twente. Die wedstrijd stond voor zondag in Eindhoven op het programma.

In het amateurvoetbal zag de KNVB geen aanleiding om tot een algehele afgelasting over te gaan in bepaalde regio’s.

LA Lakers beëindigt zegereeks Grizzlies in NBA

08.40 uur: De Los Angeles Lakers hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Memphis Grizzlies. Na elf overwinningen op rij gingen de Grizzlies in LA met 122-121 onderuit. De Duitser Dennis Schröder speelde de hoofdrol in de laatste 13 seconden van de wedstrijd.

De 29-jarige Schröder gooide drie vrije worpen raak en hij scoorde in de tussentijd ook nog met een lay-up, nadat hij de bal had afgepakt van een speler van de Grizzlies. Schröder bezorgde de Lakers daarmee de winst. Russell Westbrook was de topscorer bij de thuisclub met 29 punten, superster LeBron James gooide 23 punten bij elkaar.

De zeventienvoudig kampioen van de NBA is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat in het westen in de onderste regionen met 21 overwinningen tegenover 25 nederlagen. De Grizzlies nemen met 31-14 de tweede plaats in achter Denver Nuggets (33-13).

Kyrie Irving bezorgde Brooklyn Nets met maar liefst 48 punten een overwinning op Utah Jazz: 117-106. Na vier nederlagen op rij hadden de Nets daardoor weer wat te vieren.

Franse sprinter Coquard boekt ’Down Under’ eerste zege WorldTour

08.25 uur: De Fransman Bryan Coquard heeft in zijn elfde seizoen als prof dan eindelijk zijn eerste overwinning in de WorldTour geboekt. De 30-jarige sprinter van Cofidis won de vierde etappe in de Tour Down Under. Het betekende voor Coquard zijn 49e overwinning, maar pas zijn eerste in de hoogste klasse van het wielrennen.

„Ik heb hier tien jaar op moeten wachten”, zei de Fransman, die de afgelopen jaren met name voor procontinentale ploegen reed. „Ik heb veel koersen gewonnen, maar nog nooit eentje in de WorldTour. Het was mijn doel voor 2023 om dat te bereiken. Om dat dan al in januari te doen, is heel fijn. Ik ben heel trots en heel blij.”

De Australiër Jay Vine (UAE Team Emirates) behield de leiding in het algemeen klassement. Vine begint zondag met 15 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en de Spanjaard Pello Bilbao aan de slotetappe, waarin de renners onder meer vijf keer Mount Lofty moeten beklimmen. Op die ruim 700 meter hoge berg ligt na 112,5 kilometer ook de finishstreep.