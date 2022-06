Drie keer is scheepsrecht voor Van Aert, Kooij wint tóch in ZLM Tour

Vooraf werd gedacht dat de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, een goede kans zouden hebben om te winnen. De Nederlander werd er echter in de slotfase afgereden.

Een viertallige vluchtersgroep (Jan Bakelants, Fabien Douby, Sebastian Schönberger en Benjamin Thomas) mochten lang vooraan rijden. Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma gingen vervolgens rijden om het gat te dichten. Het beloofde bloedstollende laatste meters te worden: bleven ze het peloton voor of niet? Het antwoord was niet.

Handen in de lucht?

Het eindigde in een massaspurt en weer was daar Van Aert voor de spannende sprint. Pakte hij hem nu wel na twee dagen achtereen een tweede plek? De Belg gooide wederom zijn handen in de lucht, maar deze keer was het terecht.

„Het was een nerveuze finale”, zei Van Aert na zijn triomf. „Ik dacht dat we de vluchters binnen bereik hadden, maar ze versnelden en wij bleven terrein verliezen. In de slotkilometers zat ik met de stress dat we net tekort zouden komen om hen te grijpen. Tot de laatste kilometer focuste ik me op het bijhalen van de ontsnapte jongens. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken, ze hebben alle zes hard gewerkt voor mij. Zelfs onze klassementsrenners sleurden mee aan de kop. Dan weet je dat je het moet afmaken.”

Van Aert, die wel ook de eerste etappe won, verstevigde dankzij de bonificatieseconden zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij heeft 1.03 minuut voorsprong op de Italiaan Mattia Cattaneo (Quick-Step). Zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic bezet de derde plaats op 1.06.

Tweede zege Kooij in ZLM Tour na declassering Mareczko

Jumbo-Visma-sprinter Olav Kooij heeft na de eerste ook de tweede etappe van de ZLM Tour gewonnen. De Italiaan Jakup Mareczko van Alpecin-Fenix kwam in de etappe Veere-Goes na 183 kilometer als eerste over de meet, maar werd na de finish door de jury gedeclasseerd wegens het van de rechte lijn afwijken in de laatste tweehonderd meter. Elia Viviani (INEOS Grenadiers) werd tweede en Aaron van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) derde.

„We hebben zojuist de beelden teruggekeken op de jurywagen. Daarin is duidelijk te zien dat Mareczko in de laatste tweehonderd meter een manoeuvre maakt om in het wiel te komen van de INEOS-renner voor hem. Daarbij werd de Jumbo-Visma lead-out van Olav Kooij zodanig gehinderd dat hij bijna ten val kwam”, aldus koersdirecteur en oud-sprinter Jean-Paul van Poppel. „Ik geloof niet dat er opzet in het spel was bij Mareczko en vind het ook enorm jammer voor hem, maar de jury neemt hier wel een terechte beslissing.”

Kooij blijft ook in bezit van de gele ZLM leiderstrui van het algemeen klassement, de Skoda groene trui van het puntenklassement en de Happy Dog witte trui van het jongerenklassement.

De derde etappe van de ZLM Tour op vrijdag 10 juni voert de renners van Heythuysen naar Buchten en gaat over 192 kilometer. Daarin krijgen de coureurs ook een aantal Limburgse heuvels voor de wielen.

De ZLM Tour bestaat uit vijf etappes, die door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant gaan. De derde etappe op vrijdag voert over de Limburgse heuvels van Heythuysen naar Buchten.