Premium Het beste van De Telegraaf

Van clubs geruilde keepers tegenover elkaar ’PSV meest gebaat bij oud-doelman Lars Unnerstall’

Door Wilber Hack en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Lars Unnerstall komt als doelman van FC Twente zijn oude club PSV weer tegen. Ⓒ Orange Pictures

EINDHOVEN - Joël Drommel verwisselde FC Twente afgelopen zomer voor PSV. Lars Unnerstall bewandelde de omgekeerde weg. „Maar als je puur naar de kwaliteit van de beide keepers kijkt, dan heeft PSV juist het meeste baat bij een doelman als Unnerstall”, vindt Harald Wapenaar. Hij is niet alleen keeperstrainer bij Willem II, maar had vier van de achttien huidige eerste keepers in de Eredivisie onder zijn hoede.