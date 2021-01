Geen corona bij spelers FC Barcelona na extra testronde

Barcelona maakte maandagavond laat bekend dat twee leden van de technische staf positief waren bevonden op het coronavirus. Wie het zijn, vermeldde de clubleiding niet, maar om Koeman gaat het dus niet. Volgens het protocol van La Liga zijn de twee positief geteste personen in zelfisolatie gegaan.

Het vastgestelde programma op dinsdag voor de A-selectie moest worden omgegooid vanwege de extra testronde. Nu iedereen verder negatief is bevonden, kunnen Koeman en zijn manschappen de dagelijkse routine weer oppakken.

Bekijk ook: Twee stafleden FC Barcelona testen positief op coronavirus

Naast Koeman behoren onder anderen Alfred Schreuder en de Zweed Henrik Larsson tot de technische staf van Barcelona. De voormalige bondscoach was afgelopen zomer samen met vrouw Bartina Koeman al besmet geraakt met het coronavirus. Hij had toen volgens zijn echtgenote flink last van ziekteverschijnselen.