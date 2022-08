Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse vrijdagavond topfavoriet Loopwonder Bol heeft tweede goud voor het grijpen

MÜNCHEN - Niet eens zozeer met haar Europese titel, maar vooral met haar waanzinnige nationale record over 400 meter maakte ze woensdagavond wereldwijd grote indruk. Toch wil Femke Bol niet te veel denken aan die 49,44 seconden, waarmee ze tijdens de WK zilver had gewonnen. De goudjacht in München is immers nog niet voorbij.