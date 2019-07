’Mourinho zei nee tegen 100 miljoen euro’

Dat meldt het Amerikaanse sportmedium ESPN. In China ligt een miljoenencontract klaar voor Mourinho, maar de Portugese oefenmeester heeft zijn zinnen hebben gezet op een Europese topclub.

Guangzhu Evergrande, dat uitkomt in de Chinese Super League, zag de trainer graag naar de club komen en deed er alles aan om Mourinho aan zich te binden. De voormalig trainer van onder andere Real Madrid en Manchester United had een slordige 100 miljoen euro kunnen opstrijken.

Per jaar kon Mourinho 30 miljoen euro plus bonussen verdienen. Daarnaast mocht 56-jarige Portugees zelf bepalen hoe lang zijn verblijf zou duren bij de tweevoudig AFC Champions League-winnaar (de Aziatische equivalent van de Champions League in Europa).

Mourinho voerde in april van dit jaar serieuze gesprekken met Xu Jiayin - voorzitter van de Chinese kampioen van de afgelopen zeven seizoenen - maar tot een overeenkomst kwam het echter niet. Hij voelde zich vereerd, maar ziet meer heil in een Europees avontuur.

Na het winnen van de Champions League met FC Porto en Internazionale hoopt Mourinho opnieuw de Cup met de Grote Oren te winnen. Vooralsnog is hij clubloos.