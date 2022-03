Sport Kort: Ajacied Antony weer opgeroepen voor Braziliaanse ploeg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Antony van Ajax weer opgeroepen voor Brazilië

17.09 uur: Antony heeft weer een uitnodiging voor de nationale ploeg van Brazilië ontvangen. De aanvaller van Ajax maakt deel uit van een selectie voor de duels met Chili en Bolivia in de WK-kwalificatie.

Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo en Martinelli zijn de andere aanvallers in de Braziliaanse selectie. Brazilië is al zeker van deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar.

De vijfvoudig wereldkampioen speelt op 25 maart een thuiswedstrijd tegen Chili. Vijf dagen later staat een uitduel met Bolivia op het programma.

Fitte Ronaldo keert terug bij Manchester United

17.06 uur: Cristiano Ronaldo kan zaterdag met Manchester United tegen Tottenham Hotspur uitkomen. De 37-jarige aanvaller is hersteld van de heupblessure die hem afgelopen week de stadsderby tegen Manchester City kostte.

Trainer Ralf Rangnick van United kan ook weer een beroep doen op Edinson Cavani en Raphaël Varane. Luke Shaw keert terug na een positieve coronatest. Scott McTominay is bijna hersteld van een kuitblessure. De middenvelder richt zich vooral op het thuisduel van dinsdag met Atlético Madrid in de Champions League. Het eerste duel tussen beide clubs leverde geen winnaar op (1-1).

United moet in de top vier van de Premier League eindigen om ook volgend seizoen in de Champions League te mogen uitkomen. De club staat nu vijfde, met slechts 1 punt minder dan Arsenal, dat wel drie duels minder heeft gespeeld.

Schröder erelid af bij Duitse voetbalbond om band met Poetin

12.36 uur: In navolging van Borussia Dortmund heeft ook de Duitse voetbalbond DFB voormalig bondskanselier Gerhard Schröder het erelidmaatschap ontnomen. Dat is gebeurd vanwege de nauwe banden die Schröder onderhoudt met de Russische president Vladimir Poetin.

De 77-jarige Schröder blijft voorlopig, ondanks de Russische inval in Oekraïne, topposities innemen in Russische staatsbedrijven. Hij was naar verluidt vorige week nog in Moskou voor gesprekken met Poetin.

De DFB maakte de beslissing bekend tijdens een algemene vergadering in Bonn, waar nieuwe voorzittersverkiezingen worden gehouden. Bernd Neuendorf werd vrijdag verkozen tot nieuwe voorzitter. De 60-jarige Neuendorf kreeg de voorkeur boven Peter Peters.

Neuendorf is de opvolger van Fritz Keller, die in mei 2021 zijn functie had neergelegd. „Ik ga er alles aan doen om in deze federatie de rust te laten terugkeren. Over enkele jaren moeten we kunnen zeggen dat alle arbeid zijn vruchten heeft afgeworpen.” Sinds 2012 stopten al vier voorzitters vroegtijdig bij de DFB.

Duitsland rouwt weer om overleden aanvaller uit WK-elftal 1974

12.20 uur: De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt rouwt om de dood van Jürgen Grabowski. De oud-voetballer, die met West-Duitsland in 1972 de Europese titel won en twee jaar later ook het WK in eigen land, overleed op 77-jarige leeftijd. Grabowski speelde zijn hele carrière voor Frankfurt.

„Jürgen was misschien wel de meeste perfecte Frankfurt-speler ooit”, zegt Axel Hellmann namens het bestuur. „Hij gaf de club een grensoverschrijdende identiteit.” De aanvaller won met Frankfurt twee keer de Duitse beker, in 1974 en 1975, en de UEFA Cup in 1980. Grabowski speelde in totaal 555 wedstrijden voor Frankfurt, waarin hij 151 doelpunten maakte. In 44 interlands voor de Duitsers was hij vijf keer trefzeker.

Grabowski behoorde al tot de nationale selectie op het WK van 1966. West-Duitsland verloor in de finale na verlenging met 4-2 van gastland Engeland. Acht jaar later wonnen de West-Duitsers het WK in eigen land, door Nederland in de eindstrijd met 2-1 te verslaan. Grabowski vormde toen de voorhoede met Bernd Hölzenbein en Gerd Müller, de spits die vorig jaar overleed.

De oud-speler was tot voor kort een trouwe bezoeker van de wedstrijden van Frankfurt. Zo vierde hij in 2018 in Berlijn de winst van de DFB-Pokal mee. Vanwege een nierziekte moest hij de afgelopen jaren vaak gedialyseerd worden.

Motorcrossers MXGP voor het eerst naar Oman

12.18 uur: De motorcrossers in de MXGP-klasse, waaronder regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings, gaan voor het eerst in Oman rijden. Dat blijkt uit de kalender voor 2022. De coureurs doen op 7 en 8 mei ook het legendarische circuit van Maggiora aan.

Oman is op 9 en 10 september het decor voor de slotrace van het seizoen.

Ondertussen zijn er twee races verreden in de MXGP: de Grote Prijs van Groot-Brittannië en de Grote Prijs van Lombardije. Tim Gajser uit Slovenië was twee keer de beste.

Herlings is dit seizoen nog niet in actie gekomen. De 27-jarige Brabander is nog altijd niet voldoende hersteld van een voetblessure.

Curry doorbreekt grens van 20.000 punten in NBA

09.33 uur: Basketballer Stephen Curry heeft de grens van 20.000 punten in de NBA doorbroken. De 33-jarige Amerikaanse sterspeler van Golden State Warriors deed dat in de gewonnen uitwedstrijd tegen Denver Nuggets (113-102). Curry werd de 49e speler met meer dan 20.000 punten in de Amerikaanse topcompetitie.

De drievoudig NBA-kampioen (2015, 2017 en 2018) haalde die mijlpaal op karakteristieke wijze, met een driepunter. Curry gooide tegen Denver Nuggets in totaal 34 punten bij elkaar, onder meer via vijf driepunters. Hij staat nu op 20.006 punten in de NBA. Kareem Abdul-Jabbar is de topscorer aller tijden met 38.387 punten. Van de nog actieve spelers staat LeBron James het hoogste op de lijst. De 37-jarige Amerikaan van Los Angeles Lakers neemt de derde plaats in met 36.743 punten.

Brooklyn Nets won met 129-100 bij Philadelphia 76ers. De clubs ruilden vorige maand enkele spelers. De bekendste daarvan, James Harden, kwam in dienst van de ’Sixers’ tegen zijn oude club niet verder dan 11 punten. Bij Brooklyn Nets speelde Kevin Durant de hoofdrol met 25 punten en 14 rebounds.

Osaka verslaat Stephens in winderig Indian Wells

07.25 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Indian Wells een andere grandslamkampioene verslagen. Osaka was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 3-6 6-1 6-2. Het betekende voor de 24-jarige Japanse haar eerste zege op Stephens, in 2017 winnares van de US Open.

Osaka maakte in Indian Wells, waar ze in 2018 haar eerste WTA-titel pakte, haar rentree. De viervoudig grandslamkampioene nam de afgelopen weken rust om bij te komen van de opening van het seizoen in Australië. Op de Australian Open, het toernooi dat ze in 2019 en 2021 won, bleef de Japanse steken in de derde ronde.

Osaka viel daardoor ver terug op de wereldranglijst. Ze is nu de nummer 78 van de wereld. Stephens (28) staat op de 38e plaats. De twee grandslamkampioenen hebben vanwege hun plek op de mondiale ranking geen geplaatste status in Indian Wells en moesten daarom al in de eerste ronde aantreden.