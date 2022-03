Sport Kort: Klaiber hoopt dit seizoen nog voor Ajax 1 te spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Klaiber hoopt nog dit seizoen in actie te komen voor Ajax

00.27 uur: Sean Klaiber hoopt nog dit seizoen zijn rentree te maken voor Ajax. De 27-jarige verdediger, die afgelopen zomer een zware knieblessure opliep, denkt dat hij al eerder dan in het nieuwe seizoen inzetbaar zal zijn, vertelt hij aan Ajax TV.

Klaiber scheurde in juli tijdens een trainingskamp in Oostenrijk zijn voorste kruisband in zijn rechterknie af. Hij moest geopereerd worden en daarna lang revalideren. De rechtsback traint ondertussen weer op De Toekomst waar hij steeds weer meer kan doen. „Duels aangaan in de groepstraining, dat ging goed”, zegt hij. „Als mijn knie vervolgens niet dik wordt, kan ik doorgaan. Het begin is even lastig, maar daarna gaat het makkelijk.”

Klaiber geeft aan dat het verstandig is om zich op het volgende seizoen te richten, ook voor het volledige herstel van zijn knie. Toch denkt hij dat hij al eerder in actie kan komen. „Zoals het nu gaat, denk ik dat ik dit seizoen nog wel een paar potjes kan meepikken. Dat zou een lekker gevoel zijn.” Ajax nam de back in de zomer van 2020 over van FC Utrecht. Vorig seizoen kwam hij in vijftien competitiewedstrijden in actie voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, waarvan de meeste duels als invaller.

Caudron wereldkampioen driebanden bij de PBA

18.42 uur: De in ons land ook zeer bekende Belgische biljarter, Frédéric Caudron, is in Zuid-Korea wereldkampioen driebanden bij de Professional Billiards Association (PBA) geworden. Hij versloeg in de finale de titelverdediger, de Spanjaard David Zapata met 5-3.

Caudron, die een uitstekend seizoen heeft gespeeld, mocht naast een enorme beker ook een cheque van 150.000 euro in ontvangst nemen.

De Belgische topbiljarter heeft in dit seizoen drie grote rankingtoernooien gewonnen en pakte met zijn team ook de beker in de teamcompetitie. Alleen al aan prijzengeld neemt Caudron circa 400.000 euro vanuit Zuid-Korea mee naar huis.

Rentree Eekhoff in Dwars door Vlaanderen na hersenschudding

18.20 uur: Nils Eekhoff is terug in het team van DSM voor de wedstrijden Dwars door Vlaanderen van woensdag en de Ronde van Vlaanderen, die zondag wordt verreden. Het team maakte de ploeg bekend voor de twee Belgische koersen en heeft de 24-jarige Noord-Hollander daarin opgenomen.

Eekhoff liep een hersenschudding op bij een val in de tweede etappe in Parijs-Nice begin maart. De wielrenner liet afgelopen week nog weten dat hij langer nodig had om daarvan te herstellen.

Naast Eekhoff starten ook landgenoten Cees Bol en Joris Nieuwenhuis, de Duitsers John Degenkolb en Niklas Märkl en de Deen Søren Kragh Andersen in Dwars door Vlaanderen. In de Ronde van Vlaanderen rijden naast Eekhoff, Nieuwenhuis en Degenkolb ook de Duitser Nico Denz, de Deen Casper Pedersen de Noor Jonas Iversby Hvideberg en de Amerikaan Kevin Vermaerke.

Geen Peter Sagan in Ronde van Vlaanderen na tegenvallende resultaten

16.36 uur: Zoek komende zondag niet naar Peter Sagan (32) tijdens de Ronde van Vlaanderen. De Slowaakse renner van Team TotalEnergies komt niet aan de start na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken.

Begin maart was Sagan één van de vele renners die ziek uit de Tirreno-Adriatico moest stappen. Pech voor Sagan, die begin dit jaar ook al voor de tweede keer besmet raakte met het coronavirus en daardoor al trainingsachterstand opliep.

De Slowaak keerde terug in het peloton met een hoopgevende vijfde plaats in Milaan-Turijn, maar werd enkele dagen later in Milaan-Sanremo pas 92e. In de E3 Saxo Bank Classic vorige vrijdag werd hij pas 68e op meer dan elf minuten van Wout van Aert en Christophe Laporte, zondag haalde de Slowaak de finish van Gent-Wevelgem zelfs niet. Ook in het Vlaamse openingsweekend was hij niet op de afspraak (98e in de Omloop, plaats 117 in Kuurne-Brussel-Kuurne). Het Franse TotalEnergies beleefde nog niet veel plezier aan haar dure vogel.

Sagan won de Ronde van Vlaanderen in 2016 voor de eerste en enige keer. Vorig jaar behaalde hij nog een vijftiende plaats.

Amerikaanse golfer Scheffler nieuwe aanvoerder wereldranglijst

15.25 uur: De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler is de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst. Hij stootte de Spanjaard Jon Rahm van de eerste plaats door zondag het WK matchplay in Austin (Texas) te winnen. De 25-jarige Scheffler klom omhoog vanaf de vijfde plaats.

In het WK matchplay was Scheffler in de halve finales te sterk voor oud-nummer 1 van de wereld Dustin Johnson en versloeg hij in de finale Kevin Kisner. Het was al zijn derde toernooizege in korte tijd op de Amerikaanse proftour; hij won in februari het Phoenix Open en begin maart de Arnold Palmer Invitational.

„Ik ben heel competitief ingesteld en wil niks liever dan spelen op de Tour. Dat was al een doel voor mij”, zei Scheffler na het bereiken van de mijlpaal. „Ik haal ontzettend veel plezier uit de strijd aangaan met de anderen en dat ik nu in staat ben toernooien te winnen, is geweldig. Mijn positie op de wereldranglijst heeft me eerlijk gezegd nooit zo beziggehouden.”

Voetbalsters in april tegen Zuid-Afrika in plaats van Wit-Rusland

14.39 uur: De voetbalsters van Oranje spelen op dinsdag 12 april in Den Haag een oefeninterland tegen Zuid-Afrika. Het duel met de Afrikaanse speelsters komt in de plaats van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland.

Vorige maand maakte de KNVB bekend dat de nationale voetbalploegen voorlopig niet meer in actie komen tegen Rusland en Wit-Rusland. ���De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus, maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen”, meldde de voetbalbond.

De KNVB heeft het WK-kwalificatieduel met Belarus nu van het programma van de voetbalsters gehaald en vervangen door een oefenduel met Zuid-Afrika. De bond blijft „over de wedstrijd tegen Wit-Rusland in gesprek met de UEFA.” Vier dagen voor het oefenduel speelt Oranje in Groningen in het kader van WK-kwalificatie in Groningen tegen Cyprus.

Oranje gaat aan de leiding in de WK-kwalificatiepoule. De ploeg van bondscoach Mark Parsons heeft 11 punten na vijf duels. Nummer 2 IJsland heeft 9 punten, maar een duel minder gespeeld.

Recordaantal kaarten verkocht voor EK vrouwenvoetbal

14.15 uur: Honderd dagen voor de start van het EK vrouwenvoetbal is de helft van de 700.000 kaarten al verkocht. Het Europese kampioenschap wordt deze zomer in Engeland gespeeld.

„Deze zomer zal er anders worden gedacht over het Europese vrouwenvoetbal”, zei voormalig Duits international en UEFA-vrouwenvoetbalbaas Nadine Kessler over de populariteit van de tickets.

Doordat er al zo’n 350.000 kaarten verkocht zijn, is het record van het EK van 2017 in Nederland nu al verbeterd. Toen werden er ongeveer 240.000 kaarten tickets verkocht.

De openingswedstrijd van het EK is op 6 juli op Old Trafford in Manchester en gaat tussen Engeland en Oostenrijk.

Handballers met Van Leeuwen, Kooij en Bourget in play-off voor WK

14.02 uur: Bondscoach Erlingur Richardsson heeft handballers Thijs van Leeuwen, Lars Kooij en Florent Bourget opgeroepen voor de play-off om WK-deelname. Half april is Portugal de tegenstander van Oranje. De Nederlandse mannen kunnen zich voor het eerst sinds 1961 kwalificeren voor het WK.

Doelman Van Leeuwen is de vervanger van Dennis Schellekens, die ontbreekt in de selectie. Ook onder anderen Niko Blaauw en Tommie Falke zijn niet opgeroepen.

Richardsson heeft in totaal achttien spelers opgenomen in zijn definitieve selectie. Twee spelers moeten nog worden geschrapt aangezien er zestien spelers op het wedstrijdformulier mogen staan.

Op 14 april wacht Oranje eerste een uitwedstrijd, waarna de ploeg van Richardsson op 17 april in Eindhoven een thuisduel speelt.

Het WK is in januari van volgend jaar in Zweden en Polen.

Oostenrijkse bondscoach Foda kondigt vertrek aan na missen WK

13.20 uur: Franco Foda heeft zijn vertrek als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Oostenrijk aangekondigd. Dat deed de 55-jarige Duitser vier dagen nadat zijn ploeg met 2-1 had verloren van Wales, waardoor het niet meer in de race is voor een WK-ticket. De oefenwedstrijd tegen Schotland wordt dinsdag zijn laatste op de bank bij de Oostenrijkers.

„Ik heb de afgelopen dagen goed nagedacht en daarna de knoop doorgehakt. Er was nog sprake van dat ik mijn contract kon verlengen, maar dat heeft geen rol gespeeld. Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, verklaarde Foda, die in het najaar van 2017 in dienst trad bij de Oostenrijkse voetbalbond. „Het is een grote eer voor me geweest met deze ploeg te werken. Mijn opvolger krijgt een selectie met mogelijkheden onder zijn hoede.”

Oostenrijk haalde onder zijn leiding het EK, waarop het afgelopen zomer voor het eerst een duel wist te winnen. Deelnemen aan het WK is echter al sinds 1998 niet meer gelukt. Foda won 27 van de 47 interlands waarbij hij op de bank zat. Geen enkele van die zeges werd behaald tegen een team dat hoger op de wereldranglijst staat.

Dennis Higler fluit oefenduel van België tegen Burkina Faso

12:00 uur Dennis Higler fluit de vriendschappelijke interland tussen België en Burkina Faso. De wedstrijd wordt dinsdagavond gespeeld in het Lotto Park in Anderlecht.

Het duel met Burkina Faso is de tweede vriendschappelijke wedstrijd voor de Rode Duivels tijdens deze interlandperiode. Zaterdag speelde het team van Roberto Martinez in Dublin 2-2 gelijk tegen Ierland.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon stunten op Elite 16 in Mexico

09:00 uur Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben verrassend het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito gewonnen. Ze waren met 21-14 en 21-13 te sterk voor Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland.

Stam (23) en Schoon (20) wisten nooit eerder een toernooi op de Beach Pro Tour, voorheen de World Tour, te winnen.

Aan de Elite 16, een nieuw toernooi op de internationale Beach Pro Tour, mogen alleen de beste zestien teams ter wereld meedoen bij zowel de vrouwen als de mannen.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen slaagden er niet in het mannentoernooi op hun naam te schrijven. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het als eerste geplaatste koppel Cherif Younousse/Ahmed Tijan uit Qatar: 17-21 15-21.

Hornets verpesten terugkeer Irving in New York

07:23 uur De basketballers van Charlotte Hornets hebben de terugkeer van Kyrie Irving in een thuiswedstrijd voor Brooklyn Nets verpest. De Hornets waren in New York met 119-100 te sterk voor de Nets, waar de ongevaccineerde Irving (30) weer in actie kon komen wegens versoepelde coronamaatregelen.

De autoriteiten in New York versoepelden donderdag de coronamaatregelen. Burgemeester Eric Adams maakte bekend dat de regels die het ongevaccineerde atleten verbiedt om wedstrijden te spelen voor de teams in New York worden geschrapt. Ongevaccineerde spelers van de bezoekende teams mochten de afgelopen periode wel spelen in New York. „Door de bestaande uitzondering te verruimen, zorgen we ervoor dat de regels voor iedereen gelijk zijn, ongeacht waar ze vandaan komen”, aldus de burgemeester.

De toegejuichte Irving kwam tegen de Hornets tot 16 punten, zijn ploeggenoot Kevin Durant nam 27 punten voor zijn rekening. LaMelo Ball was aan de zijde van de Hornets de topschutter van de avond. Hij was goed voor 33 punten.

Voor Irving, die sinds juni 2021 niet meer in Brooklyn speelde, was het pas zijn 22e wedstrijd van het seizoen. In de 21 gespeelde uitduels van het seizoen kwam hij gemiddeld tot 27,1 punten per wedstrijd.

De Hornets en de Nets zijn de nummers 7 en 8 van de Eastern Conference. Beide ploegen hebben een winstpercentage van 52 procent.