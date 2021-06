Tuimelend naar Tokio: ’Van ideale omstandigheden is geen sprake’

Lieke Wevers krijgt een high-five van haar vader en coach Vincent. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - „Iedere olympiër droomt van ideale omstandigheden, maar daarvan is bij ons geen sprake geweest.” Dat zei Lieke Wevers na de laatste kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Zondag hoorde ze definitief dat ze in de Tokio-ploeg is opgenomen, vandaag dient het hoger beroep in de rechtszaak tussen haar coach (en vader) Vincent Wevers en turnbond KNGU.