Naomi Osaka moeizaam verder in Cincinnati, Andy Murray ligt eruit

Voor Osaka was het het eerste optreden sinds haar uitschakeling op de Olympische Spelen in Tokio, in de derde ronde door Markéta Vondrousova uit Tsjechië.

Osaka verloor de eerste set door een break op 4-4, waarna de Amerikaanse de set uitserveerde. Het werd nog lastiger voor de Japanse toen Gauff in de tweede set op 1-1 opnieuw de service van haar opponente won. Osaka herstelde zich echter en trok de stand gelijk. Op 4-3 won ze opnieuw de opslagbeurt van Gauff en pakte vervolgens de set.

Met een vroege break in de derde set trok Osaka het initiatief naar zich toe. Op haar eigen service kwam de Japanse niet meer in de problemen. Op 5-4 benutte ze haar eerste matchpoint met een ace.

Murray optimistisch ondanks uitschakeling

Andy Murray heeft een redelijk positief gevoel overgehouden aan zijn optreden in Cincinnati. De 34-jarige Schot verloor in de tweede ronde van de als negende geplaatste Pool Hubert Hurkacz: 7-6 (4) 6-3.

Murray, tegenwoordig de nummer 105 van de wereld, had van de organisatie een wildcard gekregen. Hij won het toernooi in de Amerikaanse stad in 2008 en 2011. In de eerste ronde won hij nog van de Fransman Richard Gasquet, maar hij moest buigen voor Hurkacz.

„Deze week was best positief”, zei Murray. „Ik speelde veel beter dan op Wimbledon en tijdens het grasseizoen. Fysiek ging het ook goed, al zijn hardcourts niet heel goed voor mijn lichaam. Ik was moe na de lange slagenwisselingen, maar ik voelde me goed.”