’Tour en Roland Garros zeker niet zonder publiek’

Het probleem voor de Tour is de nieuwe maatregel die premier Édouard Philippe deze week afkondigde. Tot 1 september zijn evenementen waar meer dan 5000 mensen samenkomen verboden. De Tour zou, na de eerdere verplaatsing, nu beginnen op 29 augustus. Roland Garros werd verschoven naar de weken tussen 20 september en 4 oktober.

Volgens Maracineanu kunnen beide evenementen doorgaan als de coronasituatie zich verbetert. "Beide evenementen hebben toeschouwers nodig: de opbrengst van de tickets voor Roland Garros, de vreugde en de passie van het publiek voor de Tour. Ze zullen alleen maar plaatsvinden als er toestemming is om publiek toe te laten", zei de Franse sportminister.

"Het is mijn rol als minister van Sport om optimistisch, geruststellend, maar tegelijkertijd ook voorzichtig en realistisch te zijn. De curve van de pandemie is voor ons de realiteit. Er is geen enkele zekerheid. Het is nog veel te vroeg te praten over uitstel of annulering van de Tour. We overleggen heel regelmatig met organisator ASO. Het is aan hen ons te zeggen tegen wanneer er uiterlijk een beslissing moet worden genomen", aldus Maracineanu.