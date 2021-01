Gerwyn Price stoot Michael van Gerwen met wereldtitel na zeven jaar van eerste plek

Van Gerwen wist voorafgaand aan de eindstrijd al dat hij zijn eerste plaats op de Order of Merit zou moeten inleveren als Price zich tot nieuwe wereldkampioen zou kronen. Als Anderson de wereldbeker had opgeëist, had Van Gerwen zijn eerste plaats (die hij veroverde na zijn gewonnen wereldtitel in 2014) behouden.

Vastberaden

Maar Price was zondagavond in het toeschowersloze Ally Pally vastberaden zijn ’moment of fame’ te grijpen. De 35-jarige darter uit Wales stond voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van het WK, waar hij vorig jaar in de halve eindstrijd nog sneuvelde tegen de latere eindwinnaar Peter Wright. Anderson was in 2015 en 2016 al eens wereldkampioen geworden, en stond tegen Price voor de vijfde keer in een WK-finale.

Anderson begon ook nog goed, door de eerste twee legs te winnen. Price richtte zich echter op en snoepte met drie gewonnen legs op rij de set van Anderson af. Die kopieerde dat kunststukje razendsnel en won (ook via drie gewonnen legs op rij) de tweede set van Price.

Waanzinnig gemiddelde

Zo was het na twee sets 1-1, maar daarna was het gedaan met de gelijkopgaande strijd. Price reikte tot grote hoogte en won de ene na de andere set. De 35-jarige Welshman bleef Anderson keer op keer breken en gaf zelf lange tijd geen enkele leg meer af. Het gemiddelde waarmee hij de zesde set binnenhaalde en een 5-1 voorsprong nam, was met 136,6 waanzinnig hoog. Pas in de zevende set wist Anderson weer eens te breken en dat leverde hem uiteindelijk ook weer eens setwinst op.

Een kleine troost voor de Nederlandse dartliefhebbers is dat Price op weg naar zijn eindzege geen enkele Nederlander uitschakelde. Jamie Lewis, Brendan Dolan, Mervyn King, Daryl Gurney en Stephen Bunting waren de slachtoffers van de voormalig rugbyer. Anderson rekende wel met een landgenoot af, hij versloeg in de kwartfinale Dirk van Duijvenbode.

Wake up-call

De pauze die er na de (door Anderson gewonnen) zevende set kwam, leek Price weer even een kleine wake up-call te geven. De man uit Cardiff was weer helemaal bij de les in de achtste set en trok die via een dubbel 20-finish over de streep. Via twee gewonnen legs in de negende set leek Price de partij simpel binnen te halen, maar niets bleek minder waar.

The Iceman miste maar liefst negen (!) wedstrijdpijlen en zag tot zijn afgrijzen Anderson de set pakken en daarmee diens achterstand tot 6-3 verkleinen. The Flying Scotsman kwam zelfs op 2-0 voor in de tiende set en leek het weer helemaal spannend te gaan maken, maar de Schot liet Price toch terugkomen tot 2-2 in legs. En dat was het laatste zetje dat Price nodig had. Na nog eens twee gemiste matchdarts was het via dubbel 5 op zijn twaalfde wedstrijdpijl uiteindelijk tóch raak.

Als kersvers wereldkampioen ziet Price liefst 500.000 Britse ponden op zijn bankrekening worden bijgeschreven. Voor Anderson is nog altijd 200.000 Britse ponden weggelegd.