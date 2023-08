Wim Kieft: ’Met dit beleid gaat AZ geen kampioen worden’

Niemand moet al te veel waarde hechten aan de twee overwinningen van PSV tegen Sturm Graz. Daarvoor was het krachtsverschil met de Oostenrijkers te groot. Voor Rangers FC geldt hetzelfde, al zullen ze daar in Eindhoven maling aan hebben als het een plaats oplevert in de groepsfase van de Champions League. Daar draait het uiteindelijk allemaal om in deze voorrondes. PSV heeft wel veel aan sympathie gewonnen.

Wim Kieft Ⓒ De Telegraaf