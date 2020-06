’Brescia zet Mario Balotelli op straat’

Balotelli stond nog twee jaar onder contract bij de Italiaanse voetbalclub uit de regio waar hij opgroeide, maar Brescia is klaar met het wispelturige gedrag van de 29-jarige aanvaller.

Balotelli kwam de afgelopen weken niet opdagen bij trainingen. Hij had daarvoor, toen Italië in een lockdown zat vanwege de coronacrisis, volgens Brescia ook zijn individuele trainingsprogramma laten versloffen. De Serie A wordt over twee weken hervat. Brescia staat onderaan, met negen punten achterstand op de ’veilige’ zeventiende plek net boven de degradatiestreep. Balotelli tekende in negentien competitiewedstrijden voor vijf doelpunten.

De Italiaanse international speelde eerder voor onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice en Olympique Marseille.