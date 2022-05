Zverev stoot door naar halve finales in Rome

Alexander Zverev in actie in Rome. Ⓒ ANP/HH

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Rome. De nummer 3 van de wereld versloeg Cristian Garin uit Chili in twee sets op het Italiaanse gravel: 7-5 6-2. Zverev bereikte afgelopen week de finale in Madrid, waarin hij het moest afleggen tegen het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.