Sensatie op WK darts: Kim Huybrechts schakelt titelhouder Peter Wright uit

Wright kende in aanloop naar het WK wel veel problemen en vooral zorgen. Zijn vrouw Joanne lag nog niet zo lang geleden in het ziekenhuis, nadat complicaties rond een galblaasoperatie voor een ingeklapte long zorgden.

Bekijk ook: Van Barneveld klaar op WK darts na kansloze nederlaag tegen Price

De Schot haalde in ieder geval niet zijn niveau deze dinsdagavond in Alexandra Palace in Londen. Niet dat de Belg zo geweldig speelde, maar het was voldoende om Wright het vuur aan de schenen te leggen. The Hurricane kwam op een 3-1 voorsprong in sets. Kon de wereldkampioen zich nog oprichten?

Het antwoord was nee: set 4 was Huybrechts goed in vorm en daardoor kwam hij al snel op 2-1 in de set op voorsprong. Wright redde het vege lijf en kwam terug tot 2-2. Maar de Belg kende geen genade tegen de titelhouder: met dubbel 18 was het raak. De regerend wereldkampioen uitgeschakeld en dus komt er dit toernooi een nieuwe wereldkampioen.

Huybrechts neemt het in de achtste finales op tegen zijn landgenoot Dimitri Van den Bergh.