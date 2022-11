Wat is er loos bij FC Utrecht? Wéér speler langdurig uit roulatie

,,Het valt me zwaar dat ik de komende tijd niet mijn bijdrage kan leveren aan het team, maar me moet richten op mijn herstel. Dat ik deze blessure heb opgelopen op het moment dat ik juist weer basisspeler was, maakt het extra wrang”, aldus Warmerdam. ,,Die mentale tik heb ik verwerkt. Nu ga ik er alles aan doen fysiek ook weer volledig te herstellen en zo snel mogelijk weer op het trainingsveld te staan.”

Warmerdam sluit aan in een lange rij. Bart Ramselaar, Tommy St. Jago en Ramon Hendriks zijn herstellende van kruisbandblessures, terwijl ook Nick Viergever dit kalenderjaar is uitgeschakeld. Daarnaast kwam Mimoun Mahi dit seizoen nog maar nauwelijks in actie en ontbraken vorige week tegen SC Heerenveen ook Arthur Zagre, Naoki Maeda en Bas Dost door blessures.