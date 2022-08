Martínez snoert criticasters met opvallende statistiek de mond

Want de lengte van de verdediger blijft in Engeland onderwerp van gesprek. De voor 50 miljoen van Ajax overgekomen speler is 1,75 meter lang en daarmee zou hij in de Premier League in de problemen kunnen komen, klinkt het geregeld. De statistieken onderschrijven echter dat zijn lengte nog geen probleem vormt. Martínez won tot nu toe 83 procent van zijn luchtduels in de Engelse competitie, meer dan bijvoorbeeld de veel langere Kalidou Koulibay en Rubén Dias.

De formatie van coach Erik ten Hag moest zaterdag diep gaan, maar won uiteindelijk wel nipt van Southampton: 1-0. Martínez kon na afloop weer op complimenten rekenen. „Ondanks alle kritiek die op zijn pad kwam na de harde nederlagen tegen Brentford en Brighton, heerste Martínez dapper in de verdediging”, schreef The Guardian bijvoorbeeld.