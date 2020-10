’Max Verstappen heeft wéér het zelfvertrouwen van een teamgenoot gebroken’

Red Bull-coureur Alexander Albon lijkt in de hoek te zitten waar de klappen vallen, zowel op sportief als mentaal vlak. Daarmee lijkt Albon de zoveelste teamgenoot van Verstappen te zijn die zijn zelfvertrouwen gebroken ziet worden door de prestaties van de Nederlander.

„Max zijn schitterende prestaties hebben het zelfvertrouwen van nog maar eens een teamgenoot gebroken. Het is Alex Albon deze keer die echt moest incasseren, er zijn geen andere woorden voor”, aldus Martin Brundle in zijn column voor ’Sky F1’ na afloop van de GP van de Eifel.

Beklag op boordradio

Hij vervolgt: „Remmen die blokkeren, flat-spots op zijn banden, terug naar de racelijn gaan terwijl hij nog niet helemaal Daniil Kvyat gepasseerd was, strafpunten op zijn licentie, een tijdstraf tijdens de race.”

„Zijn beklag doen over de boordradio dat de AlphaTauri’s te hard tegen hem raceten. Vervolgens was er blijkbaar een waterlek waardoor hij moest opgeven. Het krediet dat hij had opgebouwd door zijn podiumplaats in Mugello is al serieus afgebrokkeld”, besluit Brundle.

Bekijk ook: Berusting maakt plaats voor optimisme bij Max Verstappen

In de nieuwe Formule 1-podcast blikken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren terug op de nieuwe mijlpaal van Lewis Hamilton en de tweede plek van Max Verstappen bij de Grand Prix van de Eifel: