Sport Kort: Chiellini en Bonucci in afwachting van test

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Corona-uitbraak dwingt Sjachtar Donetsk tot isolatie

13.33 uur: Zes voetballers van de Oekraïense club Sjachtar Donetsk hebben positief getest op het coronavirus, waardoor de hele club in isolatie gaat. Dat betekent dat het nationale voetbalteam van Oekraïne ook zes spelers mist voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk in Parijs.

De Oekraïense voetbalbond FFOe bevestigde de besmettingen maandagochtend. Het gaat om doelman Andriy Pyatov en zijn ploeggenoten Taras Stepanenko, Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos en Junior Moraes.

Het nationale voetbalteam van Oekraïne speelt naast het vriendschappelijke duel ook twee wedstrijden in de Nations League tegen Duitsland (zaterdag 10 oktober) en Spanje (dinsdag 13 oktober).

Voetbal: Italië wacht op geteste verdedigers Chiellini en Bonucci

12.43 uur: De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini begint zonder de routiniers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci aan de voorbereiding op de komende drie interlands. De twee verdedigers van Juventus moeten eerst de uitslag van een coronatest afwachten. Alle spelers van Juventus zitten voorlopig in quarantaine, nadat zaterdag twee medewerkers van de club positief bleken te zijn.

De Italiaanse kampioen meldde dat het niet om spelers of stafleden ging. Wel besloot Juventus om de selectie van trainer Andrea Pirlo voorlopig af te zonderen van de buitenwereld. Dat betekent dat de internationals Chiellini (36) en Bonucci (33) pas kunnen aansluiten bij de nationale ploeg als ze negatief hebben getest.

Mancini had 34 spelers opgeroepen voor de oefeninterland tegen Moldavië (woensdag in Florence) en de wedstrijden in de Nations League tegen Polen (zondag in Gdansk) en Oranje (volgende week woensdag in Bergamo). Eén van hen, middenvelder Gaetano Castrovilli van Fiorentina, is vanwege een blessure al afgehaakt.

Tennis: Barty nummer met laatste duel in februari

08.58 uur: Ashleigh Barty kwam eind februari voor het laatst in actie, maar toch weet de Australische nu al dat ze ook na Roland Garros nog bovenaan de wereldranglijst staat. Simona Halep had Barty van de eerste plaats kunnen verdrijven. De Roemeense werd zondag in de vierde ronde in Parijs echter weggespeeld door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek (1-6 2-6).

Barty ontbreekt op het derde en laatste grandslamtoernooi van dit jaar. De winnares van 2019 besloot vanwege de coronacrisis thuis te blijven. Ze sloeg daarom ook al de US Open over. Barty werd afgelopen weekeinde met een biertje in haar hand gesignaleerd op de tribune van The Gabba, een groot sportstadion in Brisbane waar een wedstrijd werd gespeeld tussen de Australian footballclubs Brisbane Lions en Richmond Tigers. Op de sociale media in Australië gingen de beelden van de enthousiast meelevende Barty 'viral'.

Na Roland Garros staan voor de tennissters nog maar twee toernooien dit seizoen op het programma van de WTA Tour, later deze maand in Ostrava en begin december een klein toernooi in Limoges. Alle andere evenementen zijn vanwege het coronavirus afgelast. Barty zal daarom voor het tweede jaar op rij als nummer 1 van de wereld het seizoen afsluiten.

Golf: na drie jaar weer zege Sergio Garcia

08.50 uur: Voor het eerst sinds zijn zege op de Masters van 2017 heeft de Spaanse golfer Sergio Garcia weer eens een overwinning geboekt op de Amerikaanse PGA Tour. De 40-jarige Garcia schreef het Sanderson Farms Championship op zijn naam. Met een birdie op de laatste hole pakte de Spanjaard de zege.

De Amerikaan Peter Malnati had zich door een knappe ronde van 63 slagen aan kop van de ranglijst genesteld, maar Garcia trok op de laatste holes de winst naar zich toe. Op de veertiende sloeg hij een eagle (-2) en de birdie op hole 18 leverde hem zijn eerste overwinning op de PGA Tour op sinds april 2017, toen hij het beroemde groene jasje veroverde op de Masters.

Garcia droeg zijn zege op aan zijn vader. "Hij komt uit een gezin met negen kinderen. Hij is twee broers verloren door Covid-19", aldus de golfer. "Aan het begin ging oom Paco dood, vorige week zaterdag ook oom Angel. Het is triest. Ik wilde dit toernooi daarom voor hen winnen." De Spanjaard won na zijn Masters-zege nog wel enkele toernooien op de Europese Tour, zoals vorig jaar het KLM Open.