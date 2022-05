Live ontknoping Eredivisie: Willem II en Fortuna op voorsprong

Wie wordt de tweede rechtstreekse degradant? Welke ploeg krijgt nog een ontsnappingsroute via de promotie/degradatie-play-offs? En wie wordt de vierde deelnemer aan de play-offs voor een startbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League? In dit bericht lichten we enkele wedstrijden uit.

Programma

Willem II - FC Utrecht

Heracles - Sparta

NEC - Fortuna Sittard

Heerenveen - Go Ahead Eagles

FC Groningen - Cambuur

AZ - RKC

Feyenoord - FC Twente

Vitesse - Ajax

PEC Zwolle - PSV

Willem II-speler Derrick Köhn. Ⓒ ProShots

Willem II - FC Utrecht

Willem II heeft als nummer zeventien nog een kans om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Er moet dan gewonnen worden van FC Utrecht en Sparta of Fortuna Sittard moet verliezen. Derrick Köhn voorkwam doordeweeks dat Willem II verloor op bezoek bij SC Cambuur. Voor de vleugelverdediger was het zijn eerste Eredivisie-goal dit seizoen.

Sparta-trainer Maurice Steijn. Ⓒ ProShots

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam

Sparta heeft door de doordeweekse overwinning op PEC Zwolle handhaving plotseling in eigen hand. Bij een zege op Heracles is de ploeg van Maurice Steijn veilig, maar bij ieder ander resultaat is degradatie nog mogelijk. Heracles Almelo kan niet meer rechtstreeks degraderen, maar de nummer veertien van de Eredivisie moet bij een nederlaag tegen Sparta nog wel rekening houden met nacompetitievoetbal.

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen. Ⓒ ProShots

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles

Voor Go Ahead-trainer Kees van Wonderen is het een bijzonder duel. Niet alleen is het zijn laatste wedstrijd op de bank bij zijn ploeg, maar ook speelt hij uitgerekend tegen zijn nieuwe werkgever SC Heerenveen. SC Heerenveen en Go Ahead Eagles hopen nog op de achtste plaats, die recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. Beide ploegen moeten winnen en hopen dat NEC punten verspeelt tegen Fortuna.

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ ProShots

Vitesse - Ajax

Ajax en Vitesse spelen zondag in Arnhem nergens meer om. De Amsterdammers zijn al kampioen van Nederland, terwijl de Arnhemmers zeker zijn van een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Voor Ajax-coach Erik ten Hag is het zijn laatste duel op de bank bij zijn ploeg. De trainer vertrekt naar Manchester United en Alfred Schreuder volgt hem op.

Feyenoord-trainer Arne Slot. Ⓒ ProShots

Feyenoord - FC Twente

Feyenoord-trainer Arne Slot speelt tegen FC Twente weer in zijn normale formatie, nadat hij doordeweeks tegen Go Ahead Eagles een B-ploeg opstelde. De coach wil zijn ploeg scherp krijgen voor de Conference League-finale.

FC Twente is als nummer vier verzekerd van een plaats in de voorronde van de Conference League. De tukkers hebben een sterk seizoen achter de rug en gaan voor het eerst in jaren weer Europa in.

