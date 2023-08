Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Molano sprint naar zege in Burgos, Roglic maakt rentree

17.13 uur: Juan Sebastian Molano heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Colombiaanse wielrenner van UAE Team Emirates was in de rit over 161 kilometer, van Villalba de Duero naar Burgos, de snelste in de massasprint. De Spanjaard Ivan Garcia Cortina werd tweede en de Italiaan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) derde.

Primoz Roglic maakte zijn rentree. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam na zijn eindzege in de Ronde van Italië niet meer in actie in wedstrijden. Hij werkte een hoogtestage af ter voorbereiding op de Ronde van Spanje. "Het is goed om weer terug te zijn in het peloton", liet de Sloveen via zijn ploeg weten. "Ik heb de afgelopen periode hard getraind en het is tijd nu om weer in een koersritme te komen."

De Ronde van Burgos gaat woensdag verder met een ploegentijdrit van 13 kilometer.

Hockeyer Hoedemakers mist EK door blessure

16.32 uur: Hockeyer Tjep Hoedemakers is door een hamstringblessure afgehaakt voor het EK dat dit weekend begint. De speler van Rotterdam raakte maandag op de laatste training in eigen land geblesseerd. Floris Middendorp vervangt hem tijdens het toernooi, dat zaterdag voor Oranje in Mönchengladbach begint met de groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Bondscoach Jeroen Delmee zegt dat hij ook veel vertrouwen heeft in Middendorp, die uitkomt voor Amsterdam. „Hij heeft zich deze zomer al voldoende laten zien op dit niveau”, licht Delmee de keuze toe.

Het EK is van 18 tot en met 27 augustus. Titelhouder Oranje neemt het in de poulefase ook op tegen gastland Duitsland en Wales.

Wiegman vindt Engeland niet de favoriet voor halve finale WK

14.27 uur: Bondscoach Sarina Wiegman ziet haar Engelse voetbalsters niet als de favoriet voor de halve finale op het WK tegen Australië. De 53-jarige Haagse denkt dat het gastland woensdag voordeel kan halen uit de massale steun van de bijna 75.000 fans op de tribunes in Sydney. Daarentegen stelt Wiegman dat haar ploeg fysiek en voetballend gezien op haar best zal zijn.

Wiegman zegt dat haar speelsters topfit uit de kwartfinale tegen Colombia van zaterdag (2-1) zijn gekomen. Mogelijk kan de Europees kampioen van vorig jaar voordeel halen uit het feit dat Australië die dag diep heeft moeten gaan om Frankrijk uit te schakelen. Pas na strafschoppen konden de fans van de ’Matildas’ juichen.

Wiegman, die vier jaar geleden als bondscoach van Oranje nog de WK-finale verloor, verwacht hoe dan ook „een hele spannende” strijd. „Australië is net als wij in het toernooi gegroeid. We verwachten een hele sterke tegenstander. Australië is ook meer dan alleen Sam Kerr. Ze is gevaarlijk, maar het gaat om de teamprestatie”, oordeelt Wiegman over de aanvoerster en topscorer van de nummer 10 van de wereld. Door een blessure kwam Kerr nog niet veel aan spelen toe dit toernooi.

Wiegman kan nog niet beschikken over aanvalster Lauren James, die haar laatste duel schorsing uitzit na haar rode kaart in de achtste finale tegen Nigeria.

Beide ploegen kunnen voor het eerst de finale van een WK halen. Met Spanje wacht zondag een tegenstander die ook nog niet eerder in een mondiale eindstrijd stond.