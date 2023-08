Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

DSM laat Vanhoucke per direct gaan

14.28 uur: Harm Vanhoucke verhuist per direct van DSM-Firmenich naar Lotto Dstny, de ploeg waar hij eerder tussen 2018 en 2022 voor reed. De 26-jarige Belgische klimmer tekende een contract tot eind volgend jaar bij de Belgische formatie.

Eerder op de dinsdag nam DSM afscheid van Vanhoucke omdat de ploeg en de renner van mening verschilden over de rol die de renner moest vervullen.

„We begrijpen dat Harm een afmaker wil zijn en voor zijn eigen prestaties wil gaan”, verklaarde teammanager Rudi Kemna van DSM. „Hoewel we niet langer geloven dat dit de juiste rol is voor Harm in het team, begrijpen we natuurlijk de positie van Harm en willen we hem hierin niet dwarsbomen. Daarom hebben we hem toegestaan om zijn carrière elders voort te zetten.” DSM versterkte zich voor volgend seizoen al met de Franse klimmer Warren Barguil en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

„Ik heb hele goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg”, zei Vanhoucke over zijn nieuwe avontuur bij Lotto Dstny. „Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen. Ik wil mezelf tonen in kleinere rittenkoersen van een week, zoals de Sibiu Tour of de Deutschland Tour en mijn steentje bijdragen in het Ardense werk.”

Wiegman vindt Engeland niet de favoriet voor halve finale WK

14.27 uur: Bondscoach Sarina Wiegman ziet haar Engelse voetbalsters niet als de favoriet voor de halve finale op het WK tegen Australië. De 53-jarige Haagse denkt dat het gastland woensdag voordeel kan halen uit de massale steun van de bijna 75.000 fans op de tribunes in Sydney. Daarentegen stelt Wiegman dat haar ploeg fysiek en voetballend gezien op haar best zal zijn.

Wiegman zegt dat haar speelsters topfit uit de kwartfinale tegen Colombia van zaterdag (2-1) zijn gekomen. Mogelijk kan de Europees kampioen van vorig jaar voordeel halen uit het feit dat Australië die dag diep heeft moeten gaan om Frankrijk uit te schakelen. Pas na strafschoppen konden de fans van de ’Matildas’ juichen.

Wiegman, die vier jaar geleden als bondscoach van Oranje nog de WK-finale verloor, verwacht hoe dan ook „een hele spannende” strijd. „Australië is net als wij in het toernooi gegroeid. We verwachten een hele sterke tegenstander. Australië is ook meer dan alleen Sam Kerr. Ze is gevaarlijk, maar het gaat om de teamprestatie”, oordeelt Wiegman over de aanvoerster en topscorer van de nummer 10 van de wereld. Door een blessure kwam Kerr nog niet veel aan spelen toe dit toernooi.

Wiegman kan nog niet beschikken over aanvalster Lauren James, die haar laatste duel schorsing uitzit na haar rode kaart in de achtste finale tegen Nigeria.

Beide ploegen kunnen voor het eerst de finale van een WK halen. Met Spanje wacht zondag een tegenstander die ook nog niet eerder in een mondiale eindstrijd stond.