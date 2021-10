Jeremiah St. Juste snelste voetballer ooit in Bundesliga

Jeremiah St. Juste van Mainz kwam in het duel met Union Berlin tot een snelheid van 36,6 kilometer per uur. Davies rende (gemeten) nooit harder dan 36,5 kilometer per uur. Ter vergelijking: tijdens zijn wereldrecord op de 100 meter bereikte Usain Bolt een snelheid van 44,7 kilomer per uur.

St. Juste is nu de snelste voetballer op de Duitse velden sinds in 2011 de snelheden van spelers worden bijgehouden. Echt genieten deed St. Juste niet tijdens het duel waarin hij zijn record vestigde. Na twintig minuten moest de in 2019 van Feyenoord overgekomen verdediger al geblesseerd naar de kant.

Top vijf snelste spelers in Bundesliga

1. Jeremiah St. Juste: 36,6 km/u (seizoen 2021/22)

2. Alphonso Davies: 36,5 km/u (seizoen 2019/20)

3. Achraf Hakimi: 36,5 km/u (seizoen 2019/20)

4. Leon Bailey: 36,4 km/u (seizoen 2019/20)

5. Bryan Lasme: 36,1 km/u (seizoen 2021/22)