McLaren-baas Zak Brown eist zware straf voor Red Bull

Vorige week maakte de FIA bekend dat Red Bull Racing in 2021 meer uitgaf dan het toegestane bedrag van ruim 148 miljoen dollar. Volgens bronnen zou het gaan om 1 tot 2 miljoen extra. Dat wordt dan vrij vertaald gezien als een ’kleine overtreding’. Wie meer dan 7 miljoen dollar te veel zou hebben uitgegeven, riskeert een zwaardere straf.

Welke sanctie Red Bull krijgt, is nog niet bekend. Brown stelt dat alleen een boete niet acceptabel is. De Amerikaan heeft een brief gestuurd naar de FIA, die is ingezien door de BBC. Brown zegt in de brief dat te veel uitgeven moet worden gezien als ’valsspelen’. McLaren bevestigt desgevraagd de grieven van Brown.

„De overschrijding van de uitgaven, en mogelijk de procedurele overtredingen, vormen bedrog door een aanzienlijk voordeel te bieden op het gebied van technische, sportieve en financiële regelgeving”, aldus Brown. „Het komt erop neer dat elk team dat te veel heeft uitgegeven een oneerlijk voordeel heeft behaald, zowel in de auto-ontwikkeling van het huidige als het volgende jaar. We zijn niet van mening dat een financiële sanctie alleen een passende straf zou zijn voor een overschrijding van de uitgaven of een ernstige procedurele overtreding. Er moet in deze gevallen duidelijk een sportieve sanctie komen, zoals bepaald door de FIA.”

Meer dan een boete

Brown stelt in zijn brief onder meer voor dat een team dat niet aan de regels voldoet niet alleen een boete en verlaging van het eigen budgetplafond in 2023 zou moeten krijgen, maar ook 20 procent minder gebruik kan maken van CFD (computational fluid dynamics) en tijd in de windtunnel.

De FIA stelde eerder dat Red Bull te veel heeft uitgegeven en ook in de procedure een fout zou hebben gemaakt. Dat laatste geldt overigens ook voor Aston Martin en Williams. Met dat laatste team werd eerder al overeengekomen dat het een boete krijgt van 25.000 dollar voor het te laat inleveren van de jaarcijfers.