EK voorbij voor Oranje-keepster Sari van Veenendaal

Bondscoach Mark Parsons: „Het is verschrikkelijk nieuws. Natuurlijk allereerst voor Sari, maar daarnaast ook voor ons hele team. Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen.”

De geblesseerde Van Veenendaal keert vandaag terug naar Nederland. Jacintha Weimar is opgeroepen haar vervanger. Tegen Zweden kwam Daphne van Domselaar onder de lat nadat Van Veendaal was uitgevallen. Ze deed dat met verve.

Ook Aniek Nouwen raakte zaterdag geblesseerd, Nouwen liep in de slotfase van de eerste helft een enkelblessure op. In tegenstelling tot Van Veenendaal blijft ze wel bij de selectie om te werken aan haar herstel. De verwachting is dat Nouwen niet wedstrijdfit zal zijn voor de wedstrijd tegen Portugal die woensdag op het programma staat. Datzelfde geldt voor Jackie Groenen, die in isolatie is na een positieve coronatest.