’Sfeer tussen judoka’s op Papendal was bijna niet meer houdbaar’

„Voor de Olympische Spelen van Tokio was er wel een heel gespannen periode, met veel groepjesvorming”, steekt de 30-jarige Bredanaar van wal. „Er hing een zeer onprettige sfeer, dat was op een gegeven moment bijna niet meer houdbaar. Dat kan ik niet ontkennen.”

Volgens Meyer zijn er echter veranderingen zichtbaar. „Ik moet je zeggen: sinds ik weer ben begonnen met trainen, ben ik aangenaam verrast over hoe de judoka’s op Papendal met elkaar omgaan. Er zijn wat sporters gestopt en bijgekomen. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar er ontstaat een soort teamspirit die ik in mijn hele judocarrière nog niet heb meegemaakt. Daar ben ik optimistisch over. Zonder die fundering is er denk ik geen goede basis voor groei op lange termijn.”