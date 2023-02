Nederlandse coureurs grijpen naast felbegeerd horloge

De 24 Uur van Daytona is een van de bekendste races in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De winnaars in elke klasse worden beloond met een speciale Rolex.

Bij de nieuwe Grand Touring Prototypes, de snelste auto’s, gingen Van der Zande en zijn teamgenoten Scott Dixon en Sebastien Bourdais lang aan de leiding, maar in de slotfase bleken de Acura-auto’s een maatje te groot. De eindzege ging naar Meyer Shank Racing met Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud.

Spannende slotfase

De spannende slotfase op de Daytona International Speedway was sowieso niet aan de Nederlanders besteed. TDS Racing, met Job van Uitert en Giedo van der Garde, lag lang aan kop in de LMP2-klasse. Van Uitert spinde met ruim twintig minuten op de klok na een gevecht met Ben Hanley en eindigde in de klasse als vierde.

Ook Indy Dontje had weinig geluk. In de GT Daytona-klasse lag hij eveneens op koers voor de zege, of in ieder geval een podiumplek, maar in het laatste uur crashte zijn teamgenoot Philip Ellis.