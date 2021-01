Wesley Sneijder kijkt of hij ’iets voor FC Den Bosch kan betekenen’

De 36-jarige Sneijder is door Ebert Dollevoet betrokken geraakt bij FC Den Bosch. Dollevoet is goede bekende van de voormalig topvoetballer. Hij is ook sponsor van de huidige nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie en verzorgt de catering in stadion De Vliert. Het is nog onduidelijk wat de rol van Sneijder moet worden bij FC Den Bosch.

FC Den Bosch is nog steeds in conflict met Kakhi Jordania, de Georgiër die de club van de KNVB niet mocht overnemen. Sneijder werd voor de winterstop nog genoemd bij FC Utrecht, dat op zoek was naar een hoofdtrainer. Clubeigenaar Frans van Seumeren zette uiteindelijk niet in op de komst van hoofdtrainer Mark van Bommel en assistent Sneijder. Hij heeft inmiddels René Hake het vertrouwen gegeven als opvolger van de vertrokken John van den Brom.

Wilde verhalen

Voorzitter Huub van Mackelenbergh van FC Den Bosch is benieuwd wat Sneijder voor plannen met FC Den Bosch heeft.

„Ik heb hem zaterdag rond het duel ontmoet en zag hem wat dingen op twee velletjes papier noteren. We hebben handen geschud en hij heeft nog een alcoholvrij biertje gedronken. Ik heb Dollevoet en Sneijder uitgenodigd om met een plan te komen. En misschien zijn er nog wel andere partijen bij betrokken. Ik weet het echt niet. Want er ligt nu nog niets bij ons op tafel. Als er een plan ligt dan kunnen we zeggen of het een mooi plan voor Den Bosch is. Want dan zou dat heel goed voor de club zijn. Nee, ik weet echt niet of ze de club willen overnemen of dat ze ergens anders op broeden. Ik hoor allerlei wilde verhalen maar niets is concreet nu.”