VIDEO Keeper Omonia Nicosia gaat op de foto met Ten Hag: ’Droom is uitgekomen’

De doelman werd ondanks de late goal van Scott McTominay uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Hij zag maar liefst 34 doelpogingen op zich afkomen en verrichtte twaalf reddingen, voordat hij moest vissen.

Na afloop kreeg hij bij BT Sports de vraag hoe teleurgesteld hij was dat zijn club geen punt had gepakt. „Ik ben niet teleurgesteld. We hebben goed gespeeld, al had ik liever minstens een punt gepakt. Maar ik ben gelukkig. Het is geen makkelijk stadion om in te spelen, met al deze grote spelers.”

Ten Hag

„Er kwam vanavond een droom uit”, vervolgde de 23-jarige Nigeriaan. „Hier droom ik al heel erg lang van. Al tijdens de loting zag ik mezelf spelen op Old Trafford, ik denk dat dit mijn beste prestatie ooit was. Maar ik ben ook trots op mijn teamgenoten, want dit was niet het werk van één persoon. We hebben alles gegeven.”

Na de wedstrijd vroeg de goalie Ten Hag om een foto. De trainer van Manchester United had mooie woorden voor Uzoho. „Ik zei tegen hem dat hij het goed gedaan heeft. Hij heeft heel veel reddingen verricht, heel veel doelpunten voorkomen. Zo hielden we hen in de wedstrijd.”