Sport Kort: Zorg onder atleten door gebrek aan dopingcontroles

Atletiek: Zorg onder atleten door gebrek aan dopingcontroles

10.20 uur: Een overgrote meerderheid van de atleten die zijn aangesloten bij de Athletics Association van tweevoudig olympisch kampioen Christian Taylor maakt zich zorgen over de teruggelopen controles op verboden middelen tijdens de coronapandemie.

De Amerikaanse hink-stap-springer, ook viervoudig wereldkampioen, hield een enquête onder 685 atleten uit 82 landen. Daarvan is 78 procent bezorgd of uitslagen wel waarde hebben door het gebrek aan testen. „Er moet verder gewerkt worden aan het vertrouwen dat atleten en het publiek kunnen hebben in de resultaten die in de komende periode worden behaald”, staat in de verklaring.

De enquête vroeg ook naar de kwalificatieprocedures voor de Spelen van Tokio die zijn verschoven naar de zomer van 2021. Van de atleten wil 60 procent dat prestaties van later dit jaar van voor december meetellen, terwijl 56 procent ook vindt dat dat niet helemaal eerlijk is omdat de maatregelen vanwege het coronavirus per land verschillen.

Een grote meerderheid van 81 procent vindt dat er voor de kwalificatie moet worden nagedacht over een verandering van de ranglijsten. „Deze resultaten laten zien dat het nieuwe rankingsysteem dat bepaalt wie zich kwalificeert voor de Spelen een veelvoud aan complexe vragen oproept die voor iedereen in deze onzekere tijd alleen maar groter worden.”