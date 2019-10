Niet De Ligt, maar Van den Berg (17) speelt hoofdrol op ’Europese avond’

Sepp van den Berg (17) krabt zich even achter de oren na een van de vijf (!) tegentreffers Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het beloofde een heet avondje te worden voor enkele Nederlanders die in Europa voetballen en dat wérd het ook. De hoofdrol was echter niet weggelegd voor Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk, maar voor de 17-jarige Sepp van den Berg.