Blunderende André Ramalho zaait twijfel bij PSV

ARNHEM - Vorig seizoen ging het voor PSV tegen Rangers FC mis in de play-off van de Champions League, waarbij persoonlijke fouten van André Ramalho en doelman Walter Benitez een doorslaggevende rol speelden. Beiden beleefden geen prettige aanloop naar de eerste confrontatie met Rangers dit seizoen, ook weer in de play-off van de Champions League. Ramalho speelde in Arnhem tegen Vitesse zijn minste wedstrijd van het seizoen en werd in de rust gewisseld, terwijl Benitez blunderde, maar met de schrik vrij kwam. Dat gold uiteindelijk voor PSV in zijn totaliteit: 1-3.

André Ramalho (rechts) Ⓒ Getty Images