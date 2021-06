Jumbo-Visma klaar voor ultieme Tour-revanche: ’Primoz Roglic is nog beter dan vorig jaar’

De mannen van Jumbo-Visma trainen in Brest. Beoogd tourwinnaar Primoz Roglic is volgens de ploegleiding topfit. Ⓒ ANP/hh

BREST - Het is voor Jumbo-Visma te hopen dat de haperende internetverbinding vanuit het hotel geen voorbode is van wat deze 108e Tour de France gaat brengen, want dan is de eindzege verder weg dan ooit. Een persoonlijk gesprek met ploegleider Grischa Niermann en sportief manager Merijn Zeeman loopt een stuk vloeiender. Daarin wordt duidelijk dat na de dramatische ontknoping van vorig jaar - toen Primoz Roglic in de allesbeslissende tijdrit het geel verloor aan Tadej Pogacar - de Nederlandse miljoenenploeg zaterdag met één ultiem doel aan de start in Brest verschijnt.