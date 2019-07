Beeld van de dag in Tour: Keiharde val Périchon

Périchon rijdt recht op een verkeerseiland af en vliegt vervolgens spectaculair over de kop. Het eerste eiland was aangegeven door een seingever. Het tweede echter niet.

In het volledige filmpje van Velon is dan weer opvallend om te zien hoe Julian Alaphilippe en Peter Sagan als echte acrobaten zich door het peloton heen weten te bewegen. De gele trui heeft in volle koers nog de tijd om even te dollen met Oliver Naesen, de groene trui flirt een paar keer met een val, maar weet zich echter op de fiets te houden en door het kleinste gaatje te manoeuvreren.