Aangifte Mendes Moreira tegen FC Den Bosch supporters

Afgelopen zondag was Mendes Moreira het slachtoffer van racisme door aanhangers van FC Den Bosch. Het duel werd door scheidsrechter Laurens Gerrets enige tijd stilgelegd.

Het racistische incident groeide uit tot wereldnieuws. Vrijwel alle internationale persbureau's besteden er aandacht aan. In Nederland nam Oranje-international Georginio Wijnaldum het voortouw door zijn keihard uit te spreken tegen racisme. Het Nederlands elftal stuurde een foto de wereld in waarop alle spelers hand en hand in een kring stonden met de tekst: 'Enough is enough, stop racism' (genoeg is genoeg, stop racisme).

Ook na de openingstreffer van Wijnaldum in het duel met Estland werd een statement gemaakt tegen racisme. Wijnaldum hield samen met Frenkie de Jong bij de zijlijn voor het oog van de camera de onderarmen tegen elkaar met de boodschap van ’twee samengesmolten kleuren’.

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maken een verbroederingsgebaar. Ⓒ BSR Agency