Suzanne Schulting niet te spreken over agente na boete: ’Heel chagrijnig’

Zo is Schulting samen met haar collega’s begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met onder meer loop- en fietstrainingen. Schulting gaf tegenover De Telegraaf toe dat die trainingen „vreselijk zwaar” zijn, maar blijkbaar kon niets haar voorbereiden op een confrontatie met een agente.

De Nederlandse shorttrackster schreef woensdag op Twitter dat ze een boete had gekregen omdat ze tijdens het fietsen op haar smartphone had gekeken. Hoewel ze die boete „rechtvaardig” vond, was ze allesbehalve te spreken over de manier waarop de agente haar aansprak.

„De manier waarop de agente mij benaderde, heel chagrijnig, is jammer. Want het krijgen van een boete is al niet leuk.. maar mij op deze manier benaderen, nog minder”, aldus Schulting.